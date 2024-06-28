Праскева Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПраскева Тимофеева

Праскева Тимофеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Праскева Тимофеева
Тип записи
о смерти
Номер записи
1478-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
30.11.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Борьково, Топорская вол., Невельский у., Витебская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 197
Полная запись МК
Счёт умерших: 48 муж
Умерш. - Александр, крестьянской девицы незаконнорожденный сын
Мать умерш. - Праскева Тимофеева, крестьянская девица (д. Борьково, Топорская вол., Невельский у., Витебская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close