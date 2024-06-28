Богомолов Павел Иванов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Богомолов Павел Иванов
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 1471-с
- Роль персоны
- Муж умерш.
- Дата события
- 02.11.1900
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Иоанн Богомолов; Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 196
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 42 жен
Умерш. - Богомолова Дария Михайлова, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Муж умерш. - Богомолов Павел Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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