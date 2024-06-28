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Мартинов Матвей Антонов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мартинов Матвей Антонов
Тип записи
о смерти
Номер записи
1467-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
20.10.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 195
Полная запись МК
Счёт умерших: 42 муж
Умерш. - Мартинов Стефан Матвеев, из крестьян запасного рядового сын
Отец умерш. - Мартинов Матвей Антонов, из крестьян запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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