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Захаров Иван Александров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Захаров Иван Александров
Тип записи
о смерти
Номер записи
1438-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
10.07.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 191
Полная запись МК
Счёт умерших: 25 муж
Умерш. - Захаров Николай Иванов, из крестьян запасного рядового сын
Отец умерш. - Захаров Иван Александров, из крестьян запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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