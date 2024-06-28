Наумова Мария Сергеева
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Наумова Мария Сергеева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 1421-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 16.05.1900
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Дата смерти
- 16.05.1900
- Возраст (месяцев)
- 1
- Возраст (недель)
- 2
- Причина смерти
- ль кашля
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 189
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 17 жен
Умерш. - Наумова Мария Сергеева, крестьянская дочь
Отец умерш. - Наумов Сергей Яковлев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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