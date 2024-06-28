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Воскресенская Клавдия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Воскресенская Клавдия Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1372-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.10.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
жена учителя Ильинской земской школы
Дата смерти
08.10.1901
Возраст (лет)
31
Причина смерти
после родовых органических страданий легких
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Богомолов; Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 222
Полная запись МК
Счёт умерших: 66 жен
Умерш. - Воскресенская Клавдия Иванова, жена учителя Ильинской земской школы
Муж умерш. - Воскресенский Евгений Николаев, учитель Ильинской земской школы
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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