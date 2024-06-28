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Грибанов Иван Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Грибанов Иван Алексеев
Тип записи
о смерти
Номер записи
1340-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
21.07.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
старший унтер офицер
Нас. пункт приписки
д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 218
Полная запись МК
Счёт умерших: 48 муж
Умерш. - Грибанов Петр Иванов, старшего унтер офицера сын
Отец умерш. - Грибанов Иван Алексеев, старший унтер офицер (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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