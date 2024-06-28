Синицын Александр Васильев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Синицын Александр Васильев
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 1289-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 28.04.1901
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Дата смерти
- 28.04.1901
- Возраст (лет)
- 2
- Возраст (месяцев)
- 6
- Причина смерти
- утонул в пруду
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 212
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 21 муж
Умерш. - Синицын Александр Васильев, крестьянский сын
Отец умерш. - Синицын Василий Васильев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: сведения пристава 1 ст. от 23 апр.
- Примечание / Дополнительно
- сведения пристава 1 ст. от 23 апр.
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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