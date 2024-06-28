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Синицын Александр Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Синицын Александр Васильев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1289-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
28.04.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Дата смерти
28.04.1901
Возраст (лет)
2
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
утонул в пруду
Священнослужители
Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 212
Полная запись МК
Счёт умерших: 21 муж
Умерш. - Синицын Александр Васильев, крестьянский сын
Отец умерш. - Синицын Василий Васильев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: сведения пристава 1 ст. от 23 апр.
Примечание / Дополнительно
сведения пристава 1 ст. от 23 апр.
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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