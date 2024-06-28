Жукова Анна Гавриилова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Жукова Анна Гавриилова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 1277-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 07.04.1901
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Дата смерти
- 07.04.1901
- Возраст (лет)
- 11
- Причина смерти
- скарлатиною
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Иоанн Богомолов; Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 210
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 21 жен
Умерш. - Жукова Анна Гавриилова, крестьянская дочь
Отец умерш. - Жуков Гавриил Петров, крестьянин (с. Гжель, Гжельская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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