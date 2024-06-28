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Высокова Варвара Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Высокова Варвара Алексеева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1266-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.03.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
московская мещанская дочь
Нас. пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата смерти
01.03.1901
Возраст (недель)
7
Священнослужители
Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 209
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 жен
Умерш. - Высокова Варвара Алексеева, московская мещанская дочь (г. Москва, Московская губ.)
Примечание: сведения пристава 1 ст. Рузского у. от 3 марта 1901г за № 217
Примечание / Дополнительно
сведения пристава 1 ст. Рузского у. от 3 марта 1901г за № 217
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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