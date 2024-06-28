Шаркова Александра Филиппова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Шаркова Александра Филиппова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 1213-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 30.06.1902
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Дата смерти
- 30.06.1902
- Возраст (месяцев)
- 2
- Причина смерти
- по слабости
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Виктор Троицкий, Иоакиманская церковь , г. Можайск, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 220
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 16 жен
Умерш. - Шаркова Александра Филиппова, крестьянская дочь
Отец умерш. - Шарков Филипп Ефимов, крестьянин (д. Дуброва, Яковлевская вол., Корчевский у., Тверская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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