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Пугачева Иустиния Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачева Иустиния Андреева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1210-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.06.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата смерти
25.06.1902
Возраст (лет)
60
Причина смерти
чахоткою
Священнослужители
Исповедывал: священник Виктор Троицкий, Иоакиманская церковь , г. Можайск; Совершал погребение: священник Виктор Троицкий, Иоакиманская церковь , г. Можайск, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 219
Полная запись МК
Счёт умерших: 14 жен
Умерш. - Пугачева Иустиния Андреева, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Муж умерш. - Пугачев Иван Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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