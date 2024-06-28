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Стрюцков Егор Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Стрюцков Егор Васильев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1191-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
11.04.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата смерти
11.04.1902
Возраст (лет)
54
Причина смерти
чахоткою
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Богомолов; Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 217
Полная запись МК
Счёт умерших: 11 муж
Умерш. - Стрюцков Егор Васильев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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