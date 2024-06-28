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Блохин Василий Евфимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Блохин Василий Евфимов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1137-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
21.07.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
временно проживающий в Ильинской слободе пехотного полтавского полка унтер офицер
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата смерти
21.07.1903
Возраст (лет)
75
Причина смерти
по старости
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Константин Некрасов; Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 229
Полная запись МК
Счёт умерших: 20 муж
Умерш. - Блохин Василий Евфимов, временно проживающий в Ильинской слободе пехотного полтавского полка унтер офицер ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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