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Власов Александр Павлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Власов Александр Павлов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1125-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
03.07.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
лично почетный гражданин
Дата смерти
03.07.1903
Возраст (лет)
32
Причина смерти
от брюшного тифа и острого воспаления легких
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 228
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 муж
Умерш. - Власов Александр Павлов, лично почетный гражданин
Примечание: Обряд погребения совершен местным причтом на основании свидетельства полицейского управления от 04 июля 1903 г. на кладбище Можайского Лужецкого монастыря
Примечание / Дополнительно
Обряд погребения совершен местным причтом на основании свидетельства полицейского управления от 04 июля 1903 г. на кладбище Можайского Лужецкого монастыря
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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