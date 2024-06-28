Некрасова Екатерина Феодорова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Некрасова Екатерина Феодорова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 111-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 29.05.1915
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- жена священника
- Дата смерти
- 29.05.1915
- Возраст (лет)
- 65
- Причина смерти
- от острого воспаления легких
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Константин Некрасов
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 93
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 15 жен
Умерш. - Некрасова Екатерина Феодорова, жена священника
Примечание: отпета в Москве при Сокольнической больнице, земле придана при Ильинской церкви города Можайск
- Примечание / Дополнительно
- отпета в Москве при Сокольнической больнице, земле придана при Ильинской церкви города Можайск
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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