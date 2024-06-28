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Рожков Иларион Иоакимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рожков Иларион Иоакимов
Тип записи
о смерти
Номер записи
1103-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
31.03.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян состоящий на действительной службе
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 224
Полная запись МК
Счёт умерших: 8 жен
Умерш. - Рожкова Александра Иларионова, из крестьян состоящего на действительной службе дочь младенец
Отец умерш. - Рожков Иларион Иоакимов, из крестьян состоящий на действительной службе (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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