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Синицын Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Синицын Василий Иванов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1097-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.03.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Дата смерти
10.03.1903
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
2
Причина смерти
кашлем
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 223
Полная запись МК
Счёт умерших: 4 муж
Умерш. - Синицын Василий Иванов, крестьянский сын
Отец умерш. - Синицын Иван Семенов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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