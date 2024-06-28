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Сальникова Евдокия Матвеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сальникова Евдокия Матвеева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
108-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
21.05.1915
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата смерти
21.05.1915
Возраст (лет)
23
Причина смерти
от простуды
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Сергей Померанцев, псаломщик Михаил Кротков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 93
Полная запись МК
Счёт умерших: 13 жен
Умерш. - Сальникова Евдокия Матвеева, крестьянская жена (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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