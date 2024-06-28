Николай Михайлов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Николай Михайлов
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 1086-с
- Роль персоны
- Отец умерш.
- Дата события
- 22.11.1904
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3404, лист: 224
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 47 муж
Умерш. - Николай Николаев, крестьянский сын младенец
Отец умерш. - Николай Михайлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.