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Комарова Евдокия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Комарова Евдокия Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1061-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
30.06.1904
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Соколово, Осташевская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата смерти
30.06.1904
Возраст (лет)
21
Причина смерти
от желтухи
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3404, лист: 220
Полная запись МК
Счёт умерших: 23 жен
Умерш. - Комарова Евдокия Иванова, крестьянка (д. Соколово, Осташевская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
НП приписки- д. Соколово Осташевской волости
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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