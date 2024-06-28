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Колотушкин Василий Александров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Колотушкин Василий Александров
Тип записи
о смерти
Номер записи
1049-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
27.04.1904
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3404, лист: 218
Полная запись МК
Счёт умерших: 17 жен
Умерш. - Колотушкина Татиана Васильева, крестьянская дочь младенец
Отец умерш. - Колотушкин Василий Александров, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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