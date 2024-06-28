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Зуйков Андрей Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуйков Андрей Петров
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
92-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
15.03.1915
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Дата смерти
15.03.1915
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от воспаления легких
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Сергей Померанцев, псаломщик Михаил Кротков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 90
Полная запись МК
Счёт умерших: 12 муж
Умерш. - Зуйков Андрей Петров, крестьянский сын
Отец умерш. - Зуйков Петр Павлов, крестьянин (д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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