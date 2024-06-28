Кириллов Петр Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Петр Кириллов

Кириллов Петр Кириллов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кириллов Петр Кириллов
Тип записи
о смерти
Номер записи
71-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
29.12.1914
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
мещанин
Нас. пункт приписки
г. Руза, Московская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Сергей Померанцев, псаломщик Михаил Кротков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 55
Полная запись МК
Счёт умерших: 37 жен
Умерш. - Кириллова Татиана Петрова, крестьянская дочь
Отец умерш. - Кириллов Петр Кириллов, мещанин (г. Руза, Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close