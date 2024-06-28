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Данилин Сергей Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Данилин Сергей Васильев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
42-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.08.1914
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата смерти
08.08.1914
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Сергей Померанцев, псаломщик Николай Соколов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 50
Полная запись МК
Счёт умерших: 20 муж
Умерш. - Данилин Сергей Васильев, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Отец умерш. - Данилин Василий Егоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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