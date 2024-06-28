Грачев Иоаким Никифоров
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Грачев Иоаким Никифоров
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 22-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 29.03.1914
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата смерти
- 29.03.1914
- Возраст (лет)
- 35
- Причина смерти
- от прободения кишки
- Священнослужители
- Исповедывал: приходской священник Константин Некрасов; Совершал погребение: священник Константин Некрасов , псаломщик Николай Соколов
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 47
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 10 муж
Умерш. - Грачев Иоаким Никифоров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.