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Андрианов Николай Гавриилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрианов Николай Гавриилов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
21-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
21.03.1914
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Дата смерти
21.03.1914
Возраст (лет)
10
Причина смерти
от скарлатины
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Константин Некрасов; Совершал погребение: священник Константин Некрасов , псаломщик Николай Соколов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 46
Полная запись МК
Счёт умерших: 9 муж
Умерш. - Андрианов Николай Гавриилов, крестьянский сын
Отец умерш. - Андрианов Гавриил Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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