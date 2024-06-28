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Зайцева Наталия Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зайцева Наталия Алексеева
Тип записи
о смерти
Номер записи
18-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
08.03.1914
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов , псаломщик Николай Соколов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 46
Полная запись МК
Счёт умерших: 10 жен
Умерш. - Евдокия, крестьянская дочь
Мать умерш. - Зайцева Наталия Алексеева, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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