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Колганов Николай Симеонов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Колганов Николай Симеонов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
10-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
30.01.1914
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата смерти
30.01.1914
Возраст (лет)
63
Причина смерти
от головной боли
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Константин Некрасов; Совершал погребение: священник Константин Некрасов , псаломщик Николай Соколов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 45
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 муж
Умерш. - Колганов Николай Симеонов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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