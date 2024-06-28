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Букин Иван Ларионов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Букин Иван Ларионов
Тип записи
о браке
Номер записи
339-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.11.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
05.11.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 181
Полная запись МК
Счёт браков: 27
Жених - Сукновалов Петр Стефанов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сальникова Мария Иванова, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Лотарев Иван Трофимов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сукновалов Александр Стефанов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Букин Иван Ларионов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пырков Андрей Петров, крестьянин (д. Маклаково, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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