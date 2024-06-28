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Толкунов Павел Гавриилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Толкунов Павел Гавриилов
Тип записи
о браке
Номер записи
338-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.09.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Дата брака
08.09.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 180
Полная запись МК
Счёт браков: 26
Жених - Шишанов Василий Константинов, крестьянин (д. Нелидово, Аннинская вол., Волоколамский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пискарева Наталия Герасимова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Толкунов Павел Гавриилов, крестьянин
Свидетель жениха №2 - Пискарев Иван Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петраков Петр Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пискарев Григорий Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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