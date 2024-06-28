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Лалыкина Екатерина Григорьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лалыкина Екатерина Григорьева
Тип записи
о браке
Номер записи
337-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
30.07.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
30.07.1900
Возраст (лет)
21
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 180
Полная запись МК
Счёт браков: 25
Жених - Платонов Александр Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лалыкина Екатерина Григорьева, крестьянская девица (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Кузнецов Михаил Ефремов, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Платонов Василий Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Фигурин Аким Романов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Абрамов Михаил Иванов, крестьянин (д. Юрьково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Соколов Андрей Алексеев, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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