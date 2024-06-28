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Митин Андрей Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Митин Андрей Дмитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
333-б
Роль персоны
Жених
Дата события
21.07.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
21.07.1900
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 179
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Митин Андрей Дмитриев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Жукова Пелагея Семенова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Исаев Иван Степанов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кряквин Василий Иванов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Жуков Василий Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Жуков Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Жуков Алексей Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Высл. 30.01.51 +13
Примечание / Дополнительно
Высл. 30.01.51 +13
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