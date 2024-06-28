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Ложников Дмитрий Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ложников Дмитрий Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
332-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
21.07.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
21.07.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 179
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Пугачев Феодор Иванов, запасной взводный унтер офицер (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Суханова Елена Николаева, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Пугачев Василий Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Пугачев Семен Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Иван Николаев, крестьянин (с. Ельня, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пушкин Петр Иванов, крестьянин (д. Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ложников Дмитрий Васильев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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