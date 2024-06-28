Пискарев Иван Герасимов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Пискарев Иван Герасимов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 330-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 30.06.1900
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 30.06.1900
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 178
- Полная запись МК
- Счёт браков: 18
Жених - Адрианов Иван Иванов, запасной закройщик 15го пехотного Шлиссельбургского полка (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пушкова Евдокия Димитриева, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Адрианов Андрей Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Адрианов Иван Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пискарев Иван Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пушков Николай Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Зачеркнуто : «из крестьян деревни Тихоновой запасной закройщик» на «запасной закройщик 15го пехотного Шлиссельбургского полка уз крестьян Московской губернии Можайского уезда Кукаринской волости деревни Тихоновой Иван Иванов по народному прозванию Адрианов» исправл. По указу М.Д.К. от 23 июня 1905 года за № 7881
- Примечание / Дополнительно
- Зачеркнуто : «из крестьян деревни Тихоновой запасной закройщик» на «запасной закройщик 15го пехотного Шлиссельбургского полка уз крестьян Московской губернии Можайского уезда Кукаринской волости деревни Тихоновой Иван Иванов по народному прозванию Адрианов» исправл. По указу М.Д.К. от 23 июня 1905 года за № 7881
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.