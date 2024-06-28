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Кузин Иоаким Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кузин Иоаким Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
316-б
Роль персоны
Жених
Дата события
09.01.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
09.01.1900
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 174
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Кузин Иоаким Иванов, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Каткова Фекла Иванова, крестьянская девица (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Курчев Василий Алексеев, крестьянин (д. ????????, Гжатский у., Смоленская губ.)
Свидетель невесты №1 - Евсеев Константин Иларионов, крестьянин (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Евсеев Егор Михайлов, крестьянин (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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