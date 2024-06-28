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Мурашев Иван Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мурашев Иван Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
313-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
07.01.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
07.01.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 174
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Казанов Николай Матвеев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Осипова Анна Михайлова, крестьянская девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Мурашев Иван Михайлов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сидякин Михаил Яковлев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Хрусталев Алексей Егоров, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Осипов Иван Михайлов, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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