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Цвелев Николай Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Цвелев Николай Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
312-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.11.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
12.11.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 202
Полная запись МК
Счёт браков: 23
Жених - Нестерчук Кондрат Степанов, запасной младший ветеренарный фельдшер Киевского полка / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Самородова Параскева Михайлова, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Цвелев Алексей Васильев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Рыбников Михаил Васильев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ольховский Николай Николаев, почетный личный дворянин
Свидетель невесты №2 - Цвелев Николай Васильев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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