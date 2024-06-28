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Нестерчук Кондрат Степанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Нестерчук Кондрат Степанов
Тип записи
о браке
Номер записи
312-б
Роль персоны
Жених
Дата события
12.11.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной младший ветеренарный фельдшер Киевского полка
Дата брака
12.11.1901
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 202
Полная запись МК
Счёт браков: 23
Жених - Нестерчук Кондрат Степанов, запасной младший ветеренарный фельдшер Киевского полка / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Самородова Параскева Михайлова, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Цвелев Алексей Васильев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Рыбников Михаил Васильев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ольховский Николай Николаев, почетный личный дворянин
Свидетель невесты №2 - Цвелев Николай Васильев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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