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Лялин Василий Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лялин Василий Семенов
Тип записи
о браке
Номер записи
310-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.11.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Алексеенки, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
04.11.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 201
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Русаков Алексей Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Прохорова, крестьянская дочь девица (д. Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Русаков Аким Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кулыгин Василий Иванов, крестьянин (д. Шаликово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Павел Афонасьев, крестьянин (д. Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лялин Василий Семенов, крестьянин (д. Алексеенки, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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