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Зенина Мария Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зенина Мария Васильева
Тип записи
о браке
Номер записи
309-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
22.10.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайская мещанская девица
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
22.10.1901
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 201
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Шайков Козма Феофилактов, запасной канонир кронштадсткой крпеостной артиллерии / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Зенина Мария Васильева, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Шайков Василий Филатов, крестьянин (д. Усково, Черкизовская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Семин Михаил Петров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Палтусов Сергей Николаев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Рыбников Михаил Васильев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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