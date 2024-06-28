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Шайков Козма Феофилактов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Шайков Козма Феофилактов
Тип записи
о браке
Номер записи
309-б
Роль персоны
Жених
Дата события
22.10.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной канонир кронштадсткой крпеостной артиллерии
Дата брака
22.10.1901
Возраст (лет)
30
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 201
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Шайков Козма Феофилактов, запасной канонир кронштадсткой крпеостной артиллерии / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Зенина Мария Васильева, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Шайков Василий Филатов, крестьянин (д. Усково, Черкизовская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Семин Михаил Петров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Палтусов Сергей Николаев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Рыбников Михаил Васильев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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