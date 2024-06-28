Ребров Матвей Феодоров
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Ребров Матвей Феодоров
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 308-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 15.10.1901
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- можайский мещанин
- Нас. пункт приписки
- г. Можайск, Московская губ.
- Дата брака
- 15.10.1901
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 201
- Полная запись МК
- Счёт браков: 19
Жених - Разуваев Козма Васильев, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Петрова, питомка Московского Воспитательного Дома № 2937=1881 (д. Кузянино, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Майоркин Михаил Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ребров Матвей Феодоров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Блинов Андрей Дмитриев, крестьянин (с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Толкачов Василий Антонов, крестьянин (д. Кузянино, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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