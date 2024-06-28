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Мария Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Петрова
Тип записи
о браке
Номер записи
308-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
15.10.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
питомка Московского Воспитательного Дома № 2937=1881
Нас. пункт приписки
д. Кузянино, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
15.10.1901
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 201
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Разуваев Козма Васильев, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Петрова, питомка Московского Воспитательного Дома № 2937=1881 (д. Кузянино, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Майоркин Михаил Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ребров Матвей Феодоров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Блинов Андрей Дмитриев, крестьянин (с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Толкачов Василий Антонов, крестьянин (д. Кузянино, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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