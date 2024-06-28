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Селаев Александр Филиппов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Селаев Александр Филиппов
Тип записи
о браке
Номер записи
307-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.07.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Митинка, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.
Дата брака
22.07.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 200
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Филиппов Григорий Петров, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагия Павлова, питомка Московского Воспитательного Дома (д. Митинка, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Филиппов Алексей Филиппов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Филиппов Димитрий Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Селаев Александр Филиппов, крестьянин (д. Митинка, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Селаев Никита Филиппов, крестьянин (д. Митинка, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Захаров Павел Степанов, крестьянин (д. Митинка, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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