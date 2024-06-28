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Тарасов Иван Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Тарасов Иван Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
304-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.04.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Семенково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
23.04.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 199
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Казанов Михаил Васильев, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Иванова, крестьянская девица (д. Семенково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Ложников Михаил Феоктистов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кот Павел Нестеров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тарасов Евгений Иванов, крестьянин (д. Семенково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Тарасов Иван Андреев, крестьянин (д. Семенково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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