Казанов Михаил Васильев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Казанов Михаил Васильев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 304-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 23.04.1901
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. пункт приписки
- д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 23.04.1901
- Возраст (лет)
- 19
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 199
- Полная запись МК
- Счёт браков: 15
Жених - Казанов Михаил Васильев, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Иванова, крестьянская девица (д. Семенково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Ложников Михаил Феоктистов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кот Павел Нестеров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тарасов Евгений Иванов, крестьянин (д. Семенково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Тарасов Иван Андреев, крестьянин (д. Семенково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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