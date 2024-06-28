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Хрусталев Василий Ильин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Хрусталев Василий Ильин
Тип записи
о браке
Номер записи
302-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
08.04.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
08.04.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 199
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Фигурин Иоаким Романов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Севастьянова Параскева Иванова, крестьянская дочь (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Бондарев Александр Димитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Казанов Андрей Васильев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Севастьянов Илья Васильев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Хрусталев Василий Ильин, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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