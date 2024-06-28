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Филиппов Семен Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Филиппов Семен Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
301-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.01.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кожухово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
28.01.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 198
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Логачев Иван Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Танетова Александра Герасимова, крестьянская девица (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Логачев Феодор Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петраков Андрей Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Танетов Иван Петров, крестьянин (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Филиппов Семен Васильев, крестьянин (д. Кожухово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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