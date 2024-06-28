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Танетова Александра Герасимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Танетова Александра Герасимова
Тип записи
о браке
Номер записи
301-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.01.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
28.01.1901
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 198
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Логачев Иван Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Танетова Александра Герасимова, крестьянская девица (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Логачев Феодор Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петраков Андрей Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Танетов Иван Петров, крестьянин (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Филиппов Семен Васильев, крестьянин (д. Кожухово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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